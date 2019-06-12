مصدر يكشف عن خلافات بين الحكومة والقوات الأميركية في عين الأسد

2019/06/12 | 13:32

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر مطلع في محافظة الانبار، الاربعاء، عن بروز خلافات جديدة بين الحكومة الاتحادية والقوات الأميركية...

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