2019/06/12 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تواصل الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد كي تعوق جهوده بشأن تطبيع الوضع في البلاد.وقال ريابكوف تعليقاً على توسيع العقوبات الأميركية ضد سوريا: “وسعت واشنطن قائمة العقوبات على سوريا، وضمت 13 كياناً قانونياً من سوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الروسية : واشنطن تضغط على الأسد لتعوق جهوده بشأن تطبيع الوضع في البلاد النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية : واشنطن تضغط على الأسد لتعوق جهوده بشأن تطبيع الوضع في البلاد) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية : واشنطن تضغط على الأسد لتعوق جهوده بشأن تطبيع الوضع في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).