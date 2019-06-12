2019/06/12 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة العلوية المقدسة، الاربعاء، عن افتتاح مفقس داعم لمشروع الدواجن المركزي.وذكرت العتبة العلوية في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “المفقس يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طير دجاج سنوياً”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة العلوية تفتتح مفقساً ينتج نحو 4 ملايين دجاجة سنوياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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