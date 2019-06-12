2019/06/12 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على ضابط برتبة نقيب منسوب الى مديرية مكافحة اجرام بغداد لابتزازه أحد المواطنين بمبلغ 3000 دولار أمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية توقف ضابطاً منسوباً لمكافحة اجرام بغداد بتهمة الرشوة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية توقف ضابطاً منسوباً لمكافحة اجرام بغداد بتهمة الرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).