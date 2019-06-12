مخاوف من تجنّس الصهاينة في مصر بقانون

2019/06/12 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مشروع قانون يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر مقابل رسم مالي قدره 10 آلاف دولار، مخاوف لدى بعض المصريين من احتمال تجنّس

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