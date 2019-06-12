2019/06/12 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..قدم عضو الهيئة الادارية لنادي الطلبة، علاء جلوب فهد، استقالته من منصبه بسبب عدم التفرغ.وتعد هذه الاستقالة هي الثاني في إدارة النادي، بعد استقالة امين السر النادي عباس وحيد، امس الثلاثاء.انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. استقالة جديدة في بيت “الانيق”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. استقالة جديدة في بيت “الانيق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).