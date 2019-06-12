2019/06/12 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IeBsJHkS4-o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - انطلاق كرنفال الترام والمترو في بلجيكا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - انطلاق كرنفال الترام والمترو في بلجيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).