رد فعل رضيعة رأت الطعام لأول مرة – فيديو

2019/06/12 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيبت طفلة رضيعة جائعة بالدهشة والحماس عندما رأت الطعام في يد والدها.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع لايف ليك، الطفلة التي تبلغ من العمر أربع أشهر فقط، وهي جائعة للغاية وعندما وضع والدها إطعام أمامها أصيبت بالحماس وراحت تتحرك بسرعة جنونية حتى تتمكن من الحصول على الطعام.

لم تستطع الطفلة نيومي، الانتظار حتى تأكل أول طعام لها في عشاء عيد ميلاد جدتها، في ويست أورانج، بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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