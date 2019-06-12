جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد

2019/06/12 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاربعاء، جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس.

وبحسب جدول الاعمال فأن ابرز فقراته هي مناقشة احراق المحاصيل الزراعية.

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