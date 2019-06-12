2019/06/12 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة , اليوم الاربعاء , عن تمكُّنها من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة في محافظة ميسان بمُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ، مُشيرةً إلى أن كلفة العقد تجاوزت (22,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ، أنَّ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخالفات بــ 22 مليون دولار في عقد لوزارة عراقية النعيم نيوز.

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