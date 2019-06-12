2019/06/12 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الإربعاء، عن إلقاء القبض بأمر قضائي على ضابط ‏برتبة نقيب منسوب الى مديرية مكافحة اجرام بغداد لابتزازه أحد المواطنين بمبلغ 3000 دولار ‏أمريكي واودع التوقيف للتحقيق معه.‏ وذكر بيان للمكتب تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفرزة تابعة للمكتب تمكنت من تنفيذ أمر ‏القبض على النقيب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف ضابط منسوب لمكافحة اجرام بغداد بتهمة الرشوة وكالة خطوة برس.

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