2019/06/12 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تمكنت قوات الجيش العراقي، الأربعاء، من إخماد حريق نشب بناحية القيروان في قضاء ‏سنجار.‏ وذكرت الفرقة العشرون بالجيش العراقي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قطعات ‏لواء المشاة الستون شرعت بإخماد الحرائق الذي حدثت في ناحية القيروان والقرى المجاورة ‏لها”.‏ وأضافت أنه “تم إخلاء العوائل من قبل قطعات لواء المشاة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الجيش العراقي يخمد حريقاً بناحية القيروان في سنجار وكالة خطوة برس.

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