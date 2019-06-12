امرأة تمتلك شعرا طوله 1.7 متر تسعى لدخول موسوعة جينيس – فيديو

2019/06/12 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسعى امرأة من بيرو إلى الحصول على لقب جينيس للأرقام الموسيقية بعدما بلغ طول شعرها 1.7 متر.

قالت نويمي إليزابيث روميرو هوامان، البالغة من العمر 24 عاما والتي أطلق عليها اسم “رابونزيل”، إنها تركت شعرها ينمو منذ ولادتها، وقد وصل طوله حتى الآن 1.7 متر ويصل إلى الأرض نظرا لأن طولها 150 سم.

وتسعى روميرو الحصول على لقب للأرقام القياسية من امرأة أرجنتينية يصل طول شعرها 1.5 متر، وقالت إن الشعر الطويل شائعا في عائلتها.

وأضافت أنها تحتاج ما يقرب من ساعة لغسل شعرها وتمشيطه وتصفيفه، وأشارت أن تطويل شعرها بدأ كمزحة لكنها شعرت بأهميته وقررت الحفاظ عليه واستخدمت العديد من منتجات تطويل الشعر.

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