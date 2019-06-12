2019/06/12 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى، ان “طقس غد الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم وإنخفاض قليل في درجات الحرارة، وفي الشمال صحواً مع بعض الغيوم، وفي الجنوب صحواً مع بعض الغيوم، فيما ستنخفض درجات الحرارة في البصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية:الحرارة تتراجع عن الـ 50 مْ في اليومين المقبلين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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