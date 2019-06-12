خبير قانوني يوضح قرار مجلس الوزراء الخاص بإستملاك الإراضي والبساتين

2019/06/12 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح خبير قانوني، قرار مجلس الوزراء الخاص باستملاك الأراضي والبساتين.

وقال طارق حرب لوكالة {الفرات نيوز}، ان "هذا الإستملاك للدولة وليس للإشخاص وتعويض أصحابها أراضي أخرى".



هناك متجاوزين تجاوزوا على أراضي بمواقع مهمة وثمينة ووفق هذا القرار ستقوم الحكومة باستملاك اراضيهم ومنحهم قطع اراضي بأمان أخرى وهو ما يسمى بالاستملاك العيني".وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، والذي عرض مُجدداً على مجلس الوزراء.انتهى

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