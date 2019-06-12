حشد الأنبار: داعش لديه انفاق سرية تحت الارض في المناطق الصحراوية

2019/06/12 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..كشف آمر لواء قضاء حشد عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الاربعاء، عن وجود انفاق سرية لتنظيم “ داعش” الإجرامي في المناطق الصحراوية تهدد امن وسلامة القوات الامنية والمدنيين في القاطع الغربي للمحافظة.وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عصابات داعش الاجرامية تمتلك انفاق سرية تحت الارض يصعب الاستلاء عليها كونها […]

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