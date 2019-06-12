الخارجية النيابية تقر بعدم إجرائها أي تقييم لعمل السفارات العراقية

2019/06/12 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أقرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية اليوم الاربعاء، بعدم إجرائها أي تقييم لعمل السفارات العراقية في الخارج، رغم الزيارات الميدانية التي تقوم بها.وقال عضو اللجنة دانه جزع لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن “لجنة العلاقات الخارجية النيابية، لم تقم بأي تقييم لأداء السفارات العراقية، وهو ما يفسر عدم رفعها أي تقرير […]

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