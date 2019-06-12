2019/06/12 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب، غداً الخميس جلسته الاعتيادية.ويتضمن جدول الاعمال 15 فقرة بينها التصويت على اعتبار 14 حزيران عطلة رسمية في كل عام لذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي ومناقشة إحراق المحاصيل وقوانين وموضوعات أخرى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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