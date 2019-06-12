تقرير دولي: تكاثُر غير مسبوق للجراد الصحراوي في السعودية

2019/06/12 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة «الفاو»، اليوم الأربعاء، ازدياد أعداد الجراد الصحراوي في السعودية، حسبما ورد في نشرة مكافحة الجراد الصحراوي...

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