البحرين تدين هجوم مطار أبها وتطالب بموقف دولي ضد الإرهاب الحوثي- الإيراني

2019/06/12 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف مطار أبها، وأسفر عن إصابة 26 مسافرًا.

وقال وزير خا...

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