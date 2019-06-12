وظائف إدارية شاغرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

2019/06/12 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الأربعاء، توفُّر عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة لعددٍ من المناطق، ترغب في شغلها من المواطنين الذ...

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