2019/06/12 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الدكتور هاني النجار عبر قناة النعيم الفضائية حول أهمية المرجع اليعقوبي دام ظله في تأسيس الجيش الرديف.حيث قال النجار إن لتأسيس هذا الجيش أثر كبير على المواطن العراقي بصورة خاصة والمنطقة والعالم بصورة عامة , باعتبار دخول داعش العراق واحتلاله الموصل بعد تأسيس الجيش الرديف يعتبر حدث يحمل في طياته الكثير من الصفات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدكتور هاني النجار يتحدث عن دعوة المرجع اليعقوبي في تشكيل الجيش الرديف النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور هاني النجار يتحدث عن دعوة المرجع اليعقوبي في تشكيل الجيش الرديف) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور هاني النجار يتحدث عن دعوة المرجع اليعقوبي في تشكيل الجيش الرديف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).