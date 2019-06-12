بوغبا:الإسلام غير حياتي نحو الأفضل

2019/06/12 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوغبا، اعتزازه بالدين الإسلامي، مشيراً إلى أن ممارسة الفرائض حولته إلى شخص أفضل، بعدما اعتنق الإسلام في عمر الـ20.وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “الإسلام بالنسبة لي كل شيء..جعلني أتغير وأن أشعر بالامتنان لكل شيء وأن أدرك مختلف الأمور في الحياة..وأصبحت أكثر

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