عضو بالصحة النيابية: نحن في طور البحث عن بديل للعلوان

2019/06/12 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الأربعاء، أن لجنته في طور جمع البيانات والملفات الضرورية لاستجواب وزير الصحة والبيئة علاء العلوان، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث عن شخصية بديلة تتمتع بالقوة اللازمة لتنفيذ برنامج صحي طارئ.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزارة الصحة ومنذ بداية استلام وزير الصحة الحالي […]

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