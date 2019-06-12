2019/06/12 | 13:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده لم تخرق التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، لافتا الى ان اميركا فرضت كل ما تستطيع فرضه من الضغوط التي بلغت ذروتها الا ان تاثيراتها ستشهد تضاؤلا من اليوم شيئا فشيئا. وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم، “انني اقول لكم ايها الشعب الايراني بان طاقة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: ضغوط أميركا على إيران بدأت تتضاءل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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