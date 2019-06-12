روحاني: ضغوط أميركا على إيران بدأت تتضاءل

2019/06/12 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده لم تخرق التزاماتها في اطار الاتفاق ‏النووي، لافتا الى ان اميركا فرضت كل ما تستطيع فرضه من الضغوط التي بلغت ذروتها الا ان ‏تاثيراتها ستشهد تضاؤلا من اليوم شيئا فشيئا.‏ وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم، “انني اقول لكم ايها الشعب الايراني بان طاقة

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