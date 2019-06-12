بالوثائق.. جدول أعمال “حافل” للبرلمان في جلسة الغد

2019/06/12 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يعقد مجلس النواب يوم غد الاربعاء جلسته رقم 23 من الفصل التشريعي الثاني، وتنشر وكالتنا جدول الاعمال “الحافل” كما مبين بالوثائق أدناه:

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