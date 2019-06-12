2019/06/12 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ حددت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، موعد انتخاب رئاستها.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنت “لجنة النزاهة عقدت اليوم اجتماعا برئاسة النائب هشام السهيل وأعضاء اللجنة لمناقشة عدد من القضايا المهمة من ابرزها تحديد موعد نهائي لانتخاب رئاسة اللجنة” .

وجرى خلال الاجتماع “الاتفاق على تحديد يوم السبت المقبل ١٥ /٦/٢٠١٩ موعدا ً نهائياً لانتخاب رئيس اللجنة ونائب له ومقرر للجنة.”

وناقشت اللجنة ايضا “عددا من القضايا المحالة الى لجنة النزاهة من لجل مناقشتها خلال الاجتماع المقبل والتنسيق مع اللجان المعنية الاخرى لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تحدد السبت المقبل موعداً لانتخاب رئاستها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تحدد السبت المقبل موعداً لانتخاب رئاستها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).