القبض على “نقيب” في الداخلية بتهمة الابتزاز!

2019/06/12 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ القى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية القبض بأمر قضائي على ضابط برتبة نقيب منسوب الى مديرية مكافحة اجرام بغداد لابتزازه أحد المواطنين بمبلغ 3000 دولار أمريكي واودع التوقيف للتحقيق معه.ونفذت مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام جمال الأسدي أمر القبض على النقيب بعد ثبوت تورطه بابتزاز أحد المشتكين ومطالبته بمبلغ […]

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