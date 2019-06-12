2019/06/12 | 13:53

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الأربعاء 12 يونيو 2019 | 01:50 مساءً | عدد القراءات : 3

توقيف ضابط منسوب لمكافحة إجرام بغداد بتهمة الرشوة

بغداد/...أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأربعاء، إلقاء القبض على ضابط برتبة نقيب منسوب إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد لـ"ابتزازه" مواطناً بمبلغ 3000 دولار أميركي.

وقال المكتب في بيان، إن "مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام جمال الأسدي نفذت أمر القبض على النقيب بعد ثبوت تورطه بابتزاز أحد المشتكين ومطالبته بمبلغ 3000 دولار مقابل تنفيذ أوامر قبض بحق متهمين صدرت بحقهم مذكرات قبض عن جرائم تتعلق بالسرقة والسطو المسلح".

وأوضح، أن "العملية جاءت على خلفية تقديم مواطن شكوى لدى مكتب المفتش العام ادعى فيها تعرضه للابتزاز من أحد ضباط مديرية مكافحة إجرام بغداد عن شكوى رفعها لدى المديرية، حيث وجه المفتش العام مفرزته الخاصة بالضبط بالجرم المشهود بالتحري عن المعلومات وجمع البيانات والادلة عنها، حيث اتضح للمفرزة تعرض المواطن للابتزاز من قبل الضابط المذكور، وتمكنت المفرزة من جمع الأدلة والمبارز الجرمية التي تثبت تورط النقيب بعملية الابتزاز والاخلال بواجبه الوظيفي والمهني".

وتابع البيان، أن "المفرزة قدّمت الأدلة التي تثبت تورط النقيب بجريمته إلى القاضي المختص مشفوعة بشكوى المواطن، حيث أصدر بدوره قراراً بإلقاء القبض على النقيب وفق احكام القرار 160 لسنة 1983 الخاص بجرائم الرشوة والابتزاز وتم إيداعه التوقيف للتحقيق معه لمعرفة المتورطين معه بالجريمة".انتهى 1

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