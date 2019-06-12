2019/06/12 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، الأربعاء، إن استهداف مطار أبها من قبل ميليشيات الحوثي عمل إرهابي من الطراز الأول، مؤكداً أن الانقلابيين لا يفهمون لغة الحوار بل لغة القوة.ولفت بادي إلى أنه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: استهداف مطار أبها عمل إرهابي من الطراز الأول) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن: استهداف مطار أبها عمل إرهابي من الطراز الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).