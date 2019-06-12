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الحكيم يبحث مع بن علوي أهمية وضع حلول سياسية للأزمات الراهنة في المنطقة


الحكيم يبحث مع بن علوي أهمية وضع حلول سياسية للأزمات الراهنة في المنطقة
2019/06/12 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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