بالصور مجسم للكعبة المشرفة في كربلاء

2019/06/12 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير مدينة الحسيت في كربلاء عبد الامير طه في حديث خص به الموقع الرسمي ان “العتبة الحسينية وبالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي، تم انشاء هيكل مصغر للكعبة المشرفة لاداء مناسك الحج لهذا العام”.وبين القريشي ان العتبة الحسينية ستوفر للعوائل جميع الاحتياجات اللوجستية والمبيت للوافدين من غير محافظة كربلاء .واشار الى ان “انه...

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