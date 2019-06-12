2019/06/12 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي اليوم الاربعاء، مقترحا لتدوير مدراء التربية العامين في محافظة بغداد تم إيقافه، لافتا أن كتل سياسية أجبرت مجلس المحافظة بإبقاء المدراء في مناصبهم وعدم تدويرهم.وقال المطلبي لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن “مجلس محافظة بغداد في هذه الفترة لا يوجد لديه أي مشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد: كتل سياسية منعتنا من تدوير مدراء التربية المركز الخبري الوطني.

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