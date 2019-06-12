بشرى للمتقاعدين ..إلغاء شرط الكفيل في منح القروض

2019/06/12 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة , أحمد الساعدي , اليوم الأربعاء , عن إلغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض لشريحة المتقاعدين. وقال الساعدي في تصريح له , إن “ المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلاً عن المصارف الخاصة ، وممن حصلوا على بطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر والفيزا كارد)، سيستفيدون …

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