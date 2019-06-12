توقيف موظفين في بلدية البصرة لتعيينهم “عمالاً وهميين”

2019/06/12 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، عن توقيف موظفين في بلدية البصرة ‏لقيامهم بتعيين عمال وهميين، لافتة إلى ان المتهمين تقاضوا رواتب عمال غير موجودين لمدة خمسة اشهر.‏

واوضح بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريقا من محققي هيئة ‏النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة وباشراف قاضي التحقيق المختص تمكنوا من ضبط ثمانية ‏متهمين بالجرم المشهود يعملون مسؤولي قواطع بلدية التابعة الى شعبة الخليج العربي في بلدية ‏البصرة”.‏

واضاف، ان “المتهمين قاموا بتعيين عمال تنظيف وهميين بالاتفاق مع مسؤول الحاسبة ‏بالتلاعب في جهاز البصمة الالكترونية وجرى تسلم رواتبهم من قبل المتهمين لمدة خمسة ‏اشهر”، لافتاً الى ان “المحكمة اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اقوالهم وفقا ‏لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات وكذلك ضبط اجهزة البصمة الالكترونية”.‏

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