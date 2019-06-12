2019/06/12 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا ذوو شهداء سبايكر، اليوم الاربعاء، الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة سبايكر في القصور الرئاسية بمدينة تكريت ، حيث رافقت هيئة الحشد الشعبي عوائل الشهداء لمكان الجريمة داخل مجمع القصور الرئاسية الذين استذكروا الفاجعة الاليمة وسط اجواء من الحزن غلبت على نفوس كل الحاضرين، وياتي احياء هذه الذكرى في كل عام لتذكير العالم اجمع بالافعال الوحشية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يجدد العهد:بدمائنا نحافظ على وحدة العراق في الذكرى السنوية الخامسة لـ”مجزرة سبايكر” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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