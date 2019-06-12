الخارجية النيابية تقر بعدم إجرائها أي تقييم لعمل السفارات العراقية

2019/06/12 | 14:04

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بغداد:سومر نيوز

أقرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية اليوم الاربعاء، بعدم إجرائها أي تقييم لعمل السفارات العراقية في ال...

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