شركة تدقيق دولية تنجز تدقيق القوائم المالية الختامية للبنك المركزي

2019/06/12 | 14:04

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بغداد:سومر نيوز

أنجزت شركة التدقيق الدولية أرنست ويونغ (Ernst & Young) تدقيق القوائم المالية الختامية للبنك المركزي الع...

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