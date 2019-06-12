توقيف قرابة مئة شخص خلال مسيرة مؤيدة للصحافي غولونوف في موسكو

2019/06/12 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مرصد "او في دي انفو" الروسي، أنه تم توقيف قرابة مئة شخص في وسط موسكو اليوم الاربعاء خلال مسيرة سلمية ولكن غير

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