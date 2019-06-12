2019/06/12 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد عضو مجلس محافظة واسط خالد حسين، ان قلة أنتاج الطاقة الكهربائية في عموم العراق أدت إلى انقطاع التيار في اغلب مناطق

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