2019/06/12 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة حماية البيانات الوطنية، أنها غرمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم 250 ألف يورو (283 ألف دولار)، بسبب عدم إبلاغ مستخدمي تطبيقه الرسمي بطريقة ملائمة، بأن البرنامج يستطيع تفعيل مكبرات الصوت بالهواتف المحمولة، ومراقبة موقع المستخدم.وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان، إنها “ملتزمة دائماً بلوائح حماية البيانات، ونفت انتهاك القانون ورابطة “الليغا” لا تتفق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرض غرامة مالية على الليغا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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