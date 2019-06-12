محلل استراتيجي يكشف: اليمن لا يملك

2019/06/12 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل الاستراتيجي حمود الرويس أن اليمن لم يكن يملك صواريخ من نوع "كروز" قبل الانقلاب على الشرعية؛ معتبرًا أن ذلك يبرهن على استمرار إيران في تزويد...

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