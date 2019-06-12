شاهد أمير عسير يتفقد ميدانيًّا مطار أبها بعد هجوم الحوثي الإرهابي

2019/06/12 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقّد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ميدانيًّا، مطار أبها الدولي؛ وذلك عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيات الحوثية على ...

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