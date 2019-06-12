الدمام.. انطلاق المرحلة الأولى لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف.. الجمعة

2019/06/12 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بالدمام يوم الجمعة القادم 11 شوال الموافق 14 يونيو الجاري، إيذانًا ببدء أعمال صيانة وتأهيل...

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