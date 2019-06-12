طالب فقير.. عامل ماهر… مترجم، اسس حياة هادي

2019/06/12 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد : ذياب غانم لم تكن حياة هادي كحياة جميع الشباب، البيت الطيني الذي كان يسكنه و وضعه المادي الصعب كانا يتراسان حياته، لم يقف مكتوف الايدي فالافكار كانت تدور في راسه، كيف يتخلص من هذا الوضع و يتنعم بالعيش في بيته الطيني.هادي كان طالبا في الصف الثاني متوسط، اجبر على ترك دراسته …

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