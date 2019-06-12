التعرف على جثة امر لواء زينبيون الايراني الذي قتل في سوريا بنيران داعش الارهابي قبل عامين

2019/06/12 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه تم نقل جثمان قائد لواء زينبيون إلى طهران بعد عامين على مقتله في مدينة حماه السورية.والذي قطعت راسه داعش الارهابي ووفقا للوكالة، فقد تم التعرف مؤخرا على هوية قائد لواء زينبيون بعد إجراء فحص DNA وتم نقله إلى طهران على أن يوارى الثرى غدا الخميس.وأشارت إلى أن “جسده بلا...

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