توقيف موظفين في بلدية البصرة تقاضا رواتب عمال وهمين طيلة خمسة اشهر

2019/06/12 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]كشفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة عن توقيف موظفين في بلدية البصرة ‏لقيامهم بتعيين عمال وهميين {فضائيين}، لافتة إلى ان المتهمين تقاضوا رواتب عمال غير موجودين لمدة خمسة أشهر.‏

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] سخة منه، ان "فريقا من محققي هيئة ‏النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة وباشراف قاضي التحقيق المختص تمكنوا من ضبط ثمانية ‏متهمين بالجرم المشهود يعملون مسؤولي قواطع بلدية التابعة الى شعبة الخليج في بلدية ‏البصرة".‏واضاف ان "المتهمين قاموا بتعيين عمال تنظيف وهميين بالاتفاق مع مسؤول الحاسبة ‏بالتلاعب في جهاز البصمة الالكترونية وجرى تسلم رواتبهم من قبل المتهمين لمدة خمسة ‏اشهر"، لافتاً الى ان "المحكمة اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اقوالهم وفقا ‏لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات وكذلك ضبط اجهزة البصمة الالكترونية".‏ا

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