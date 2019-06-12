2019/06/12 | 14:13

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رسميا..



يوفيتش يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد

ظهر "لوكا يوفيتش" مهاجم نادي ريال مدريد صباح اليوم في العيادة

الخاصة بالفريق بجامعة "سانيتاس لا مورليخا" من أجل الخضوع للكشف

الطبي. وأعلن الحساب الرسمي للملكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن

اجتياز اللاعب الصربي جميع الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقود

الرسمية.ومن المتوقع أن يتواجد "يوفيتش" خلال دقائق معدودة في ملعب "سانتياجو

برنابيو"، مع "فلورنتينو بيريز" رئيس ريال مدريد لاعتماد عقده مع

الفريق الإسباني لمدة 6 سنوات.ويعقب توقيع لاعب إنتراخت فرانكفورت السابق، ظهوره أمام الجماهير قبل

التوجه لقاعة المؤتمرات الصحفية للإجابة على أسئلة الصحفيين حول

مستقبله مع ريال مدريد.

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