2019/06/12 | 14:13

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آفاق تنشر جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

01:41 pm

35

يعقد مجلس النواب، غداً الخميس جلسته الاعتيادية.ويتضمن جدول الاعمال 15 فقرة بينها التصويت على اعتبار 14 حزيران عطلة

رسمية في كل عام لذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي ومناقشة إحراق

المحاصيل وقوانين وموضوعات أخرى.

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