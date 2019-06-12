اندلاع اكبر حريق خلال الصيف الحالي في قضاء خانقين بديالى

2019/06/12 | 14:13

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن مجلس قضاء خانقين في محافظة ديالى، الاربعاء (10 حزيران 2019)، إندلاع أكبر حريق في إحدى الحقول الزراعية، فيما بين القضاء يشهد اكبر الحرائق خلال فصل الصيف.

وقال رئيس المجلس سمير محمد في حديث لـ( بغداد اليوم) إن، "حريقاً هائلاً اندلع في مقاطعة علياوة في اطراف خانقين والتهم اجزاء واسعة من الحقول الزراعية".

وأضاف أن، "الحريق هو الاكبر من نوعه في خانقين خلال الصيف"، مؤكدا بان، "فرق الدفاع المدني والتشكيلات الساندة لها دخلت حالة الاستنفار لاخماد الحريق وتقليل حجم الخسائر المادية".

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وقال عضو مجل

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